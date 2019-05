¡Ya tiene fecha de llegada! Se reveló cuándo Real Madrid anunciará a Eden Hazard como fichaje

Ya todo está listo. Eden Hazard se convertirá en el nuevo fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. El equipo blanco firmará al jugador del Chelsea y solo esperan el momento preciso, al parecer este sería luego del 29 de mayo, cuando se jugará la final de la Europa League.

Según L'Equipe, el fichajes del volante se hará oficial luego que se dispute el encuentro en entre Chelsea y Arsenal. Los 'blues' quieren conseguir el trofeo tras clasificar eliminando al Eintrach Frankurt. Si Hazard se tiene que ir se irá como campeón.

Florentino Pérez pagarán por el jugador de 28 años, una cifra cercana de 100 millones de euros. Finalmente se dará la contratación que más se ha dado que hablar entre los rumores de Europa.

Zidane planea una revolución en el equipo blanco. El medio blanco revela que Real Madrid tendrá que ceder al precio que pedirán los 'blues' si quieren tener al jugador que termina contrato en el 2020 y que ha rechazado de manera constante las ofertas de renovación del club inglés.

"Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió. Todavía estoy esperando. He tomado mi decisión, pero no puedo controlar todo. Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos no me hace pensar. Mi decisión es segura", dijo Eden luego de la última fecha de Premier League.

El medio francés también explica que un jugador del Real Madrid tendrá que ser cedido para que llegue el belga. Mateo Kovacic será el gran sacrificado.

