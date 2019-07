James en modo 'Colchonero': el último guiño del colombiano que lo pone a tiro del Atlético de Madrid

El futuro de James Rodríguez sigue sin resolverse. Mientras que el Real Madrid ha decidido que no lo tiene en sus planes, en el Atlético de Madrid es prioridad en la agenda de fichajes. Y todo hace indicar que el interés es mutuo luego del último guiño que el colombiano ha mandado hasta el Wanda Metropolitano.

Y es que en las últimas horas el volante sudamericano ha empezado a seguir en su cuenta de Instagram a Joao Félix. La prensa española entiende el gesto de James Rodríguez como un acercamiento a la joven estrella del Atlético de Madrid y posiblemente nuevo compañero suyo en tienda rojiblanca.

La actividad del colombiano en Instagram no ha pasado desapercibida por sus seguidores precisamente en días en los que se le relaciona con el Atlético de Madrid y justo después que Félix se convirtiera en el verdugo del Real Madrid en el 7-3 del derbi en New Jersey.

El Atlético espera la decisión el Real Madrid

Hace unos días, el delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, confirmó la intención del 'Cholo' Simeone de tener a James Rodríguez en su equipo. Sin embargo, todo depende de cuán difícil sea negociar con el Real Madrid.

"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso hablando con algún jugador, cree que es el plus de calidad que el jugador podría aportar y que es bueno para nosotros. Me consta que a nuestro técnico le gusta. Me consta que James no quiere continuar en el Real Madrid. Me consta que el Real Madrid no quiere que él continúe, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. Sería muy bonito", declaró Gil Marín a ESPN.

