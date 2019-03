La crisis del Real Madrid salpica a James: Bayern no lo compraría y Zidane asoma con fuerza por Valdebebas

Luego de la eliminación del Real Madrid en octavos de final de la Champions League , Zinedine Zidane ha empezado a sonar con mucha fuerza como el reemplazo de Solari. La llegada del francés, que según 'Jugones' se daría en junio, complica el futuro de James Rodríguez.



Y es que el colombiano baraja regresar al Real Madrid tras dos temporadas en el Bayern Munich y luego de que el propio presidente, Uli Hoeness, diera a entender que no comprarán su carta pase. "No voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega", dijo.



El problema para James es que en Valdebebas se reencontraría con Zidane, el entrenador que lo relegó al banquillo en su paso por el Real Madrid y que lo obligó a buscar otro equipo. Ni en España ni Alemania, el futuro del ex Mónaco queda en el aire.



James Rodríguez suena en Italia

Hay que recordar que además del Real Madrid y Bayern Munich, James Rodríguez también ha sonado en la Juventus. En Italia consideran que el volante podría ser un buen complemento para Cristiano Ronaldo y no descartan ficharlo.



"James es, ciertamente, un gran jugador, hay que verlo, pero nuevamente digo que es difícil mejorar la plantilla que tenemos. Mejorar a Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi, Cuadrado y Cristiano es algo realmente difícil", señaló Fabio Paratici, directivo de Juventus, en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

