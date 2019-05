No me quiero ir, señor Zidane: Florentino ya le dijo que no está en sus planes pero se rehúsa a salir

Real Madrid piensa en una revolución para la siguiente temporada. Zinedine Zidane ya entregó su lista de fichajes para verano en los que se incluyen nombres como Eden Hazard y Paul Pogba, pero también informó quienes no quieren que siga. Entre ellos, se encuentra Mariano Díaz.

Según Don Balón, el delantero blanco no tendrá espacio en el plantel para la próxima temporada. Florentino Pérez tiene entre sus regresos a Raúl de Tomás y quiere que el brasileño Rodrygo, procedente del Santos, sea parte de la plantilla principal.

Son 25 los jugadores que conformarán la plantilla del equipo blanco en la temporada 2019/20. El futuro de Borja Mayoral aun no se define, seguramente se quede en el Levante. Seguramente firmen a un refuerzo más en ataque.

La primera etapa de Mariano y su regreso de Francia no convencen a Zidane. Esto no llega a ser entendido por Mariano quien cada vez que tuvo la oportunidad de jugar anotó. Pero para el francés esto no es suficiente.

Ya le están buscando equipo en LaLiga. Valencia, Sevilla o Real Betis han preguntado por él, pero existe un problema. El dominicano no quiere irse.

Mariano siente que aportó lo que tenía que aportar. En el momento en el que existió la falta de gol, el estuvo presente y decidieron no usarlo. No se siente culpable de la caída del Real Madrid este temporada.

