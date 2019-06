Zidane lo espera con los brazos abiertos: la razón por la que el segundo fichaje del Real Madrid no es presentado

Real Madrid ya empezó la 'Revolución Zidane' para la próxima temporada. Florentino Pérez espera que los nuevos fichajes lleguen en estos días. Luka Jovic fue el primero, se esperaba que el segundo sea Eden Hazard; sin embargo, todo hace indicar que Ferland Mendy sería el indicado. Solo falta un detalle.

Según informa Diario Marca, los blancos querían que el fichaje del francés sea anunciado el pasado miércoles; sin embargo, las ligeras diferencias con Olympique de Lyon, frenaron la posibilidad. El jugador aun no pasa el reconocimiento médico. Si no se da, el club no puede cerrar el acuerdo.

El equipo galo no quiere dejar ir a Mendy por completo hasta que todo quede listo. Los dirigentes del Real Madrid le ofrecieron al Lyon la posibilidad de cerrar el acuerdo, pero dejándolo pendiente de un posterior reconocimiento médico, esto fue rechazado por los franceses.

Real Madrid quiere comprobar que la cadera, la cual le dio problemas a Ferland durante la temporada, esté 'ok'. Ya ha pasado un reconocimiento médico, pero desde la entidad madridista piden un segundo y más profundo informe, que hasta el momento, no se ha producido.

La convocatoria de Mendy a la Selección de Francia complica todo. El combinado galo ha concedido que dos médicos del equipo de Zidane visiten al lateral durante la concentración, pero todavía faltaría un examen más exhaustivo.

Con esto, el lateral de 23 años se sumaría a otros dos grandes nombres que baraja el presidente Florentino Pérez para la próxima temporada: Eden Hazard y Luka Jovic. Ambos están cerca de fichar por el conjunto del Santiago Bernabéu,



Por otra parte, como parte de su pretemporada, Real Madrid tiene en la mira su participación en la ya conocida International Champions Cup. Tiene como rivales ya confirmados al Bayern Munich, Arsenal, Atlético de Madrid y Tottenham en ciudades como Houston y New Jersey.



