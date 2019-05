¡Florentino se volvió complemente loco! El fichaje que prepara en respuesta al éxito del Barcelona en Champions

Florentino Pérez no puede más con la envidia. El presidente del Real Madrid se retuerce de rabia tras la goleada del Barcelona ante Liverpool por Champions League. La necesidad de volver a competir al más alto nivel está latente, por lo que se habría cansado y tiene en sus planes un fichaje que rompa completamente el mercado y deje con la boca abierta a más de uno.

Kylian Mbappé había tomado prioridad hace unas semanas; sin embargo, el PSG ha dejado clara su posición y no va a dejar ir con tanta facilidad a su joven joya. Tendrán que esperar hasta la próxima temporada. Neymar ha vuelto a ser el primer objetivo en el Santiago Bernabéu.

Florentino no quiere eseperar más y quiere que el brasileño ex Santos se vista de blanco. Siempre ha sido una de sus obsesiones y tendrá que convencer a Zidane para que de pase libre a su fichaje. El técnico francés quiere priorizar a Eden Hazard, pero el movimiento del Chelsea, vistiendo al belga con la camiseta de la próxima temporada ha dejado con la boca abierta a más de uno. No se sabe qué pasará.

El delantero del PSG no se siente del todo cómodo en París. Acaba de perder la final de la Copa de Francia a manos del Rennes y golpeó a un hincha en el rostro. La sanción que recaería sobre él no bajará de ocho fechas. Si quiere jugar de inmediato tendrá que buscar nuevos aires.

Del mismo modo, sus actitudes ya no agradan mucho. Sus constantes "escapadas" a Brasil y su vida agitada fuera de los terrenos de juegos, sería algo que la directiva francesa ya no aguantaría más.

Real Madrid quiere dejarle claro a Neymar que es el mejor lugar en el que puede estar. Salió del Barcelona por tener hambre de triunfos y en el equipo blanco seguro los conseguirá. Florentino se jugará todas sus fichas por él.

► 'Le Madrid': los futbolistas franceses que desea tener Zidane en el Bernabéu la próxima temporada [FOTOS]



► ¡Para el registro! Gignac anotó golazo de volea y le puso emoción a la final de Concachampions [VIDEO]



► Paolo Guerrero anotó un golazo a Flamengo, ¿qué dijo al final del partido?



► Chelsea vs Eintracht Frankfurt: chocan por Europa League vía FOX Sports | Semifinal de ida