"Sentí que no sería bueno para mí volver al Real Madrid": Zidane lo tiene en la mira pero él no piensa regresar

Real Madrid lleva un tiempo pensando a futuro. Las contrataciones de Take Kubo y Rodrygo esta temporada dan luces del plan que tienen Florentino Pérez y compañía para armar un equipo de ensueño. Entre los nombres que se encuentran en la lista sobresale uno: Martin Odegaard.

El futbolista de 20 años fue cedido esta temporada a la Real Sociedad, marcando dos goles en dos partidos. Su última actuación contra el Atlético de Madrid y se llevó las palmas en Anoteta. Anotó un tanto y fue pieza clave de la victoria 2-0.

En conversación con TV2 de Noruega, el volante explicó que los momentos que vive Odegaard son felices en San Sebastían. "Me siento como en casa", sentenció.

"Ya al final de la temporada pasada sentí que no sería bueno para mí volver a Madrid. Para los jugadores jóvenes, y para mí en este momento, es muy importante tener tiempo de juego. En Madrid, creo que es muy difícil de conseguir. Hay muchos jugadores buenos allí y la competencia es muy grande. Era obvio que era mejor para mí pedir un nuevo préstamo, que creo que el club también aceptaba. Por eso decidimos tan pronto", explicó.

Los medios españoles explican que Zidane lo tiene en la mira y que piensa en tenerlo de regreso para la próxima temporada, aunque él no está muy convencido, por lo menos a corto plazo.

"Lo estoy pasando muy bien aquí y disfruto. Todo está bien, así que estoy muy feliz. Estoy cómodo y me siento como en casa. Lo hace todo más fácil. Sentí que era correcto desde el primer momento. La gente aquí es muy amable, los jugadores son amables y me han cuidado desde el primer día. El entrenador también, realmente me ayudó mucho. Él tiene muy claro lo que quiere, por lo que es muy fácil para mí entender cómo quiere que yo participe. Lo hace mucho más fácil", agregó.

El contrato que tiene Odegaard con la Real Sociedad es por una temporada con opción a compra, por lo que el Madrid podría ir por él el próximo verano. La renovación con los merengues fue hasta el 2022 por lo que no tendrían ningún problema de tenerlo de regreso.

