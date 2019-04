Tropieza de a pocos: la razón por la que Florentino Pérez no quiere más el fichaje de Pogba en Real Madrid

Las intenciones de Florentino Pérez de devolver al Real Madrid a lo más alto del fútbol europeo siguen vigentes. El viernes pasado, Fabio Capello, exentrenador merengue, reveló que el club posee 500 millones para tirar la casa por la ventana y comprar a estrellas. El que parecía fijo era Paul Pogba ; sin embargo, esto cambió.

Según Diario Gol, la complicada personalidad del francés pone en duda su llegada en verano a Madrid. El presidente no olvida el infierno que provocó en el vestuario del Manchester United junto a José Mourinho esta temporada, lo que decantó en la salida del entrenador luso.

"Pogba no representa lo que un capitán debe transmitir en el United, y es que el club está por encima de cualquiera", explicó 'Mou' luego de retirarle la capitanía del equipo de Old Trafford al entender que no era digno de esa distinción.

La respuesta de Pogba fue inmediata. El jugador vio el siguiente partido desde la grada tras no ser convocado. Algo que les costó la eliminación de la Copa de la Liga a manos del Derby Country por penales.

Mientras Manchester perdía, Paul se la pasaba riendo en redes sociales. Incluso publicó un video en el que reía junto a Pereira y Shaw en el palco VIP viendo la derrota. Los rumores de mala conducta aumentaban.

Para reemplazar la opción de Pogba , Florentino tendría como nuevo engreído a Christian Eriksen. El danés termina contrato con Tottenham en el 2020 y podrían pagar una cláusula menor a la que cuesta el francés. 100 millones será la propuesta del cuadro blanco.

