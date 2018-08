Quedan pocos días para el cierre del mercado de fichajes y Real Madrid sigue sin encontrar un refuerzos de garantías para el ataque. El último crack que ha sido descartado es Robert Lewandowski. Y es que el delantero polaco ha confirmado que no se moverá del Bayern Munich.



En una entrevista con el diario 'Bild', el exdelantero del Dortmund reconoció que en abril pensó en cambiar de aires, quizá aceptar la oferta de Real Madrid ante la ola de críticas de la que fue blanco, no obstante, el apoyo de los hinchas terminó por convencerlo de que debe seguir en Allianz Arena.

Robert Lewandowski pelea por superar a Claudio Pizarro como máximo goleador extranjero de la Bundesliga. (Reuters) Robert Lewandowski.

"En abril y mayo estuve en la mira de prácticamente todos los críticos. No sentí protección del club, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marque y es que como si alguien hubiera dado la orden: fuego contra Lewandowski. Nadie salió en mi defensa, tampoco ninguno de los jefes", dijo el goleador.

En ese momento, Lewandowski asegura no haberse sentido bien en el Bayern y por eso pensó en un cambio. "Era como si yo llevara una sola temporada en el Bayern y no tuviera crédito alguno. Por eso pensé en la despedida", dijo.



Sin embargo, según el jugador, eso ha quedado atrás y está otra vez de corazón con el club porque ha sentido el apoyo de los aficionados. "Estoy otra vez de corazón con el Bayern, he sentido el apoyo de los aficionados y me he dado cuenta que aquí me quieren todavía", explicó el goleador que ya perdió el Real Madrid.