Roy Keane significa historia en Manchester United. Y es que el ex volante irlandés pasó por la tienda de Old Trafford entre 1993 a 2005, dejando un gran legado en el club en el que levantó una Champions League. También pudo ser parte del Real Madrid cuando salió de Old Trafford.

Real Madrid le hizo una oferta a Roy Keane cuando este decidió dar por concluido su etapa en el United. Lo más curioso fue donde tuvo una conversación con Emilio Butragueño, ahora presidente del Consejo de la ‘Casa Blanca’. Una cosa de locos.

“En Real Madrid me ofrecieron un contrato de año y medio. Mi agente Michael Kennedy me dijo que Butragueño me iba a llamar, así que llevé mi celular a todos lados. Butragueño me llamó cuando estaba sentado en el inodoro y me dijo que estarían encantados en tenerme”, sostuvo Keane en su segunda autobiografía titulada ‘Pundit Arena’.

¿Qué hubiese sido de Roy Keane en Real Madrid?

No obstante, apuntó que siempre ha visto el lado negativo de las cosas y, en este caso, llegar a la capital española. “Estaba mirando qué podría salir mal. Retrospectiva es una maldita palabra. En ese momento pensé que era la decisión correcta. Tenía miedo a lo desconocido y a un nuevo vestuario”, añadió.

Luego de su frustrado arribo al Real Madrid, Roy Keane jugaría una temporada en el Celtic para más adelante retirarse y ser director técnico. Ha pasado por Sunderland, Ipswich Town FC y Aston Villa.

