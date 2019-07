¿No te quieres ir? A la banca: el fichaje de Zidane para sentar a Bale si se queda en Real Madrid

Si hay alguien que parecía tener las horas contadas en el Real Madrid al final de la temporada pasada, ese era Gareth Bale. El galés no es del agrado de Zinedine Zidane ni de la afición. Incluso en algunos partidos lo pitaron cada vez que tocaba el balón en el Santiago Beranbéu. Pero su contrato aun lo une al club y no pueden hacer nada al respecto.

El exTottenham no planea irse. Sabe que al firma hasta el 2022 lo respalda. Si no llega una buena oferta no partirá. La única liga que piensa como posibilidad es la Premier League y no hay ninguna propuesta. Si no se va ya sabe que le espera el banquillo por lo que ya se barajan opciones.

A la negativa del galés hay que sumarle que los 50 a 60 millones de euros que ofrecen por él no satisface al Real Madrid. Se trata prácticamente de la mitad de dinero que Florentino Pérez pagó en 2013 por el 'Expreso de Gales'.



El problema también radica en el sueldo de Gareth Bale. Actualmente, es de los mejores pagados en el Real Madrid. Su ficha bordea los 17 millones de euros anuales, un monto que resulta inaccesible para el Tottenham.



Con Eden Hazard a la izquierda y Karim Benzema o Luka Jovic adelante, falta alguien que sea desequilibrante por derecha. Sadio Mané es el elegido. El senegalés es una de las propuesta de Zidane. El primero era Kylian Mbappé pero su salida del PSG es casi imposible, por lo que el del Liverpool es el candidato.

Según Diario Gol, Hazard y compañía están de acuerdo. Lo conocen de la Premier y saben que es capaz de sumar al equipo. Incluso en los últimos días ha sido voceado como una posibilidad a pelear el Balón de Oro junto a Messi y Cristiano Ronaldo.

Sadio Mané lleva tres temporadas con el Liverpool. (Foto: Getty Images) Sadio Mané lleva tres temporadas con el Liverpool. (Foto: Getty Images)

