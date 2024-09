El nuevo formato de la Champions League que dejó atrás la fase de grupos para abrir paso a una fase de Liga, en la que se agregaron dos partidos más y dan un total de ocho encuentros en esta ronda (antes eran seis), ha vuelto a generar el reclamo de Carlo Ancelotti. En la previa del debut del Real Madrid en el certamen ante Stuttgart, el técnico italiano volvió a cargar contra el calendario como la principal razón de las lesiones a inicio de esta temporada, por lo que solicitó que reduzcan el número de partidos.

“Hemos buscado el problema, pero no está en nuestras manos, es por un calendario demasiado exigente. Ahora llega una nueva Champions que no se sabe como va a salir. Puede que sea más entretenida que el año pasado, pero el dato es que, de momento, tenemos dos partidos más [...] Si los organismos que deciden esto no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Pido que paren a pensar en reducir el número de partidos para tener competiciones que sean más atractivas”, comentó Ancelotti.

Para el DT del elenco merengue, el actual calendario está provocando que muchos de los jugadores que disputaron la Eurocopa y la Copa América hayan tenido pocos días de pretemporada y sumado a partidos cada tres días con sus clubes y selecciones, incrementan el riesgo de lesiones. No solo eso, también -en su caso- son la razón de un inicio irregular en LaLiga, de momento Real Madrid lleva cinco bajas (la más reciente la de Dani Ceballos hace un par de días).

“En estos seis partidos jugador podíamos tener dos puntos más en Liga pero estamos donde queríamos. Hemos ganado primer título y eran previsibles algunos problemas porque varios jugadores llegaron el 9 de agosto. Hace años eran cinco semanas de pretemporada antes de la competición. Es lo que necesitas para preparar a tope a un jugador. Se cumplen hoy, ha sido un periodo de pretemporada y ahora tenemos que mejorar”, afirmó.

Por otro lado, y ya enfocado en el debut contra Stuttgart en la renovada ‘Orejona’, Ancelotti se refirió al rival de turno y le quitó el título de candidato al equipo merengue, dado que el formato será diferente. “El hecho de que el Stuttgart venga a jugar al Bernabéu significa que su entrenador ha hecho un trabajo fantástico y que son muy buen equipo. Están bien organizados en el campo y vamos a ver un partido muy entretenido”, agregó ‘Carletto’.

Si bien es consciente de que para esta campaña perdió a figuras claves del último título europeo, como Kross, Nacho o Joselu, el entrenador italiano de 65 años reconoció haber firmado “al mejor del mundo” como Kylian Mbappé. “Tenemos mejor plantilla que el año pasado”, sentenció en rueda de prensa.

¿En qué canales TV ver Real Madrid vs Stuttgart por Champions League?

El partido entre Real Madrid y Stuttgart será transmitido en países de Sudamérica por la señal de ESPN 2 y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la televisación del encuentro estará a cargo de TNT y MAX, mientras que España verá el partido entre los españoles y alemanes por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Stuttgart por Champions League?

El encuentro entre Real Madrid y Stuttgart por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League arranca a las 2 de la tarde de este martes 17 de septiembre en países como Perú, Colombia y Ecuador. Argentina, Brasil y Uruguay verán el partido a las 4:00 p.m. Mientras que Chile, Paraguay y Bolivia apreciarán la transmisión a las 3 de la tarde.





