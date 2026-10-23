El equipo de Hansi Flick manda en LaLiga con su invicto: 27 puntos tras nueve victorias y un ataque que viene marcando con mucha facilidad (39 goles). Ante los madrileños harán lo suyo: tener la pelota, presionar arriba y meter al rival contra su área. El único aviso reciente fue su tropiezo en la Champions, que dejó ver algunas grietas en defensa y la baja de Dani Olmo, por lo que Flick deberá ajustar la cobertura para no dejar espacios a la espalda de su línea adelantada.

En el plano de las apuestas, Betano ve al Barcelona como favorito: su victoria tiene un 59% de probabilidad y paga 1.62. El principal argumento ofensivo del equipo es Lamine Yamal, que llega en un gran nivel (8 goles y 6 asistencias en la liga) y es el gran desequilibrante por la derecha; su regate en el uno contra uno y su capacidad para filtrar pases entre líneas son el principal dolor de cabeza para la defensa blanca. Que marque en cualquier momento del partido paga 1.72.

El Real Madrid busca acercarse en la tabla

El equipo de José Mourinho es tercero con 21 puntos, a un paso del Atlético de Madrid (22), y llega con la moral alta tras una buena racha de resultados. Fiel a su sello práctico y competitivo, plantearán un juego ordenado, que repliega bien y hace daño con transiciones rápidas, justo el estilo que puede incomodar a una zaga tan alta como la azulgrana.

Para Betano, el triunfo visitante del Madrid se paga 4, con un 24% de probabilidad, mientras que el empate cotiza en 5.50(alrededor del 17%). El factor diferencial de los blancos es Kylian Mbappé, que atraviesa un momento goleador notable: suma 12 goles y 3 asistencias en 12 partidos esta temporada, con un doblete reciente ante el Sevilla y un gol al Leipzig en Champions. Ya recuperado de sus molestias y confirmado como titular, que anote en cualquier momento del encuentro tiene una cuota de 1.65.