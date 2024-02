Los aires en Barcelona no son los mejores y ello también se debe al ambiente entre los jugadores. Hace tres meses, Frenkie de Jong recibió una oferta de renovación con la entidad azulgrana. A pesar que su contrato vence en 2026, la idea es retenerlo para así poder aumentar el monto de una posible venta. Sin embargo, el futbolista neerlandés aún no ha mostrado respuesta. En el caso de ser comprado por otro club, el monto no será algo fácil de alcanzar.

Desde Barcelona, son conscientes que no lo retendrían contra su voluntad si pide salir. De acuerdo a Mundo Deportivo, para que pueda ser traspasado a otro club, se tendrá que realizar el pago de 100 millones de euros. La cantidad es abultada y podría ser la principal traba.

A pesar de ser un monto complicado, consideran que se ajusta a la actualidad del mercado porque ya se ha pagado dicha cantidad por centrocampistas con menos nombre que el holandés. El Chelsea, por ejemplo, pagó 115 millones por Moisés Caicedo y 121 por Enzo Fernández.

¿Cuál sería un nuevo destino?

De acuerdo a los rumores que se dieron hace una temporada, el principal mercado para De Jong estaría en la Premier League. Chelsea y Manchester United estarían dispuestos a pagar buena cantidad de dinero para tenerlo entre sus filas. El único factor que podría generar molestias es la irregularidad en la que se encuentran.

Frenkie de Jong tiene contrato con FC Barcelona hasta junio de 2026. (Foto: Getty)

También figura Manchester City, que ya lo quiso fichar en 2019, cuando incluso Pep Guardiola le llamó por teléfono para tentarlo. No hay que olvidar que Frenkie ya se planteaba salir del Barça este verano después de que el verano de 2022 se truncaron las negociaciones ante el fuerte interés del Manchester United por llevárselo.

Erik ten Hag, el técnico con el que triunfó en el Ajax en la temporada 2018-19, insistió constantemente pero la respuesta de Frenkie siempre fue la misma reiterando su deseo de triunfar en el Barça. De momento, en cuatro temporadas y media sólo ha podido conquistar una Liga (2022-23), una Copa del Rey (2020-21) y una Supercopa de España (2023) tras llegar del Ajax el verano de 2019 por 75 millones de euros fijos y 11 variables.

¿Cómo va el Barcelona en LaLiga y cuándo vuelve a jugar?

Barcelona, tercero en LaLiga con 51 puntos, no la pasa bien y ha caído en irregularidades; sin embargo, aún tiene torneos pendientes por disputar. El día 17 de febrero, jugará ante Celta de Vigo, en la casilla 17 de la liga española y con 20 unidades. Posteriormente, el día 21 del mismo mes, visitará a Napoli en Italia, por los octavos de final de ida de la Champions League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su posición frente a la tarjeta azul