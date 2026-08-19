Este miércoles 19 de agosto desde la 1:00 p.m. (hora peruana), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional por el Trofeo Joan Gamper. ¿Cómo se puede ver este partido? Este evento es una transmisión exclusiva de Barça Play, la plataforma oficial del club ‘culé’ en YouTube. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, debes ser miembro premium con suscripción activa del canal oficial. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos.

Fútbol Libre TV EN VIVO, Barcelona vs. Al Ahly FC. (Video: FC Barcelona)
Fútbol Libre TV EN VIVO, Barcelona vs. Al Ahly FC. (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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