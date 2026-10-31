Desde el Camp Nou, este sábado 31 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por , correspondiente a la jornada 11 del campeonato español. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 15:00 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En Sudamérica se podrá seguir por ESPN y Disney Plus Premium. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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