Este martes 3 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. buscarán el pase a las semifinales de la . La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en Perú; en Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y Win Sports tiene los derechos en Colombia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Carlos Belmonte será el escenario de este duelo por los cuartos de final de al Copa del Rey, donde los de Hansi Flick parten como claros favoritos.

Por los cuartos de final de la Copa del Rey, Barcelona vs. Albacete se enfrentan en el Estadio Carlos Belmonte. (Video: FC Barcelona)
