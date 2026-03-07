Este sábado 7 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO | STREAMING | EN DIRECTO, por la jornada 27 de LaLiga. ¿Cómo se ve este partido? La transmisión está a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de San Mamés es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Partido gratis, Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: ver DIRECTV en directo y ESPN online
Partido gratis, Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: ver DIRECTV en directo y ESPN online
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS