¡Partidazo en el Camp Noul! vs. se enfrentan (EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | EN VIVO) por la fecha 19 de , este martes 2 de diciembre. ¿Cuál es el horario de la programación? Las acciones iniciarán desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de DSports, canal disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming de DGO; en España está disponible en Movistar LaLiga y DAZN. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga | VIDEO: LaLiga
