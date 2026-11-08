Desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, vs. jugaron por , en el duelo válido por la jornada 12. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, pudiste mirarlo por Sky SPorts, y si estás en España, solo tuviste que acceder al canal de Movistar LaLiga. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas (horario peruano), con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil (17:00 horas), una hora menos en México (14:00 horas) y seis horas más en España (21:00 horas).

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Atlético de Madrid: ver transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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