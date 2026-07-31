Este viernes 31 de julio desde las 1:45 p.m. (horario peruano), vs. chocaron en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional. ¿Cómo se vio este partido? Este evento fue una transmisión exclusiva de Barça Play, la plataforma oficial del club ‘culé’ en YouTube. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, tuviste que ser miembro premium con suscripción activa del canal oficial. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos.

Barcelona vs. Birmingham se enfrentan en amistoso internacional vía Barça Play. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Birmingham se enfrentan en amistoso internacional vía Barça Play. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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