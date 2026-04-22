Este miércoles 22 de abril desde las 2:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 33 de LaLiga. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Partido gratis, Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: mira hoy por ESPN y Movistar LaLiga
Partido gratis, Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: mira hoy por ESPN y Movistar LaLiga
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS