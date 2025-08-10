Desde el Estadio Johan Cruyff, vs. miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco del Trofeo Joan Gamper, como preparación para el arranque de la campaña 2025-26. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 2:00 p.m. en México; a las 3:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver en exclusiva por el canal de YouTube de los culés. Recuerda que en Depor vivirás todos los goles, incidencias y minuto a minuto de este partidazo.

Barcelona vs Como se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper 2025. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs Como se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper 2025. (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS