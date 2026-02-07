vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en duelo correspondiente a la fecha 23 del 2025-26. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el duelo, disponible en cableoperadoras como Movistar y DIRECTV, además de las opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Previa Barcelona vs. Mallorca. (Video: RFEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

