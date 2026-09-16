Desde el , juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la sexta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 15 de septiembre desde las 14:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

ESPN, Disney Plus, Movistar LaLiga y DAZN transmiten el partido entre Barcelona vs. Racing de Santander. (Video: FC Barcelona)
ESPN, Disney Plus, Movistar LaLiga y DAZN transmiten el partido entre Barcelona vs. Racing de Santander. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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