Barcelona vs. Racing de Santander se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / HD / STREAMING) por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, a disputarse en el Campos de Sport de El Sardinero este jueves 15 de enero desde las 15:00 horas (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas en Argentina y seis horas más en España). ¿Qué canales transmiten este compromiso en Latinoamérica, ya que DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos? En Perú, América TV (América tvGO y Canal 4) lo pasarán por señal abierta y su servicio de streaming, mientras que Movistar Deportes tiene los derechos para la señal cerrada de Movistar TV y de paga por Movistar TV App. En Ecuador, por su parte, el choque se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y mediante Win Sports en suelo colombiano. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV.