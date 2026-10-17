Desde el Estadio La Cartuja, este sábado 17 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por , correspondiente a la fecha 9. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 11:20 a. m.; en México comenzará a las 10:20 a. m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a la 1:20 p. m.; y en España, a las 6:20 p. m. Los canales de transmisión también dependerán del país. El partido se podrá seguir por DIRECTV y mediante su plataforma de streaming DGO, según la disponibilidad del servicio en cada territorio. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Barcelona vs. Real Betis chocan por la fecha 9 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Real Betis chocan por la fecha 9 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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