Video. En el Camp Nou, este domingo se lleva a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por , correspondiente a la jornada 10 del campeonato español. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 15:00 horas; en México comenzará a las 14:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil, a las 17:00 horas; y en España, a las 21:00 horas. Los canales de transmisión también dependerán del país. En gran parte de Sudamérica se verá por DSports (DIRECTV) y DGO, mientras que en Brasil estará disponible por Cazé TV, en México por Sky Sports y Sky+, y en España por DAZN y Movistar Plus+. Ojo, las señales piratas no son recomendables para ver el partido.

Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras en el Camp Nou. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras en el Camp Nou. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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