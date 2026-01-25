Conoce toda la información necesaria. vs. chocarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) desde el Estadio Camp Nou, este domingo 25 de enero, en el marco de la fecha 21 de , desde las 10:15 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo podrás seguir por DIRECTV (DGO); si estás en España, por Movistar LaLiga. No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
