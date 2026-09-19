Desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el partido entre vs. por , correspondiente a la fecha 7. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 2:00 p.m.; en México comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela y Chile a las 3:00 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 p.m. Los canales de transmisión también fueron según el país. En Perú, el encuentro se pudo ver por DIRECTV y DGO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Barcelona vs. Sevilla se enfrentan por LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Sevilla se enfrentan por LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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