Partidazo en el Estadio de La Cerámica. vs. se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por la fecha 17 de , este domingo 21 de diciembre. ¿Cuál es el horario de la programación? Las acciones iniciarán desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, canal disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming de Disney Plus; en España está disponible en DAZN. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2025 | VIDEO: VillarrealTV
