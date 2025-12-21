Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Partido gratis, Barcelona vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por LaLiga
Partidazo en el Estadio de La Cerámica. Barcelona vs. Villarreal se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por la fecha 17 de LaLiga, este domingo 21 de diciembre. ¿Cuál es el horario de la programación? Las acciones iniciarán desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, canal disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming de Disney Plus; en España está disponible en DAZN. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.
Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2025 | VIDEO: VillarrealTV SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.