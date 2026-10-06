Por una nueva jornada de la , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus Premium para el territorio latinoamericano y vía La1 de TVE (RTVE Play) en suelo español. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Poljud, está programado para las 13:45 horas del martes 6 de octubre del 2026. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!

ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido de España vs. Croacia. (Video: RFEF)
ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido de España vs. Croacia. (Video: RFEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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