Este martes 29 de septiembre, desde la 1:45 p.m. (hora peruana), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Fase de Grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, además de la versión por internet a través de Disney Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

España vs. Croacia: en qué canales ver y a qué hora juegan vía ESPN y Disney Plus. (Video: @sefutbol)
España vs. Croacia: en qué canales ver y a qué hora juegan vía ESPN y Disney Plus. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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