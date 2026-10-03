Desde el Estadio Carlos Tartiere, este sábado 3 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , correspondiente a la fecha 3. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 13:45 horas; en México comenzará a las 12:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 15:45 horas; en España a las 20:45 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se podrá seguir por ESPN y Disney Plus, mientras que en España la transmisión estará disponible por las señales que cuenten con los derechos de la Nations League. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

España vs. República Checa se enfrentarán por la Nations League. (Video: Federación Española de Fútbol)
España vs. República Checa se enfrentarán por la Nations League. (Video: Federación Española de Fútbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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