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Resumen y goles de los amistosos: Barcelona derrotó 1-0 a Nottingham Forest pero perdió la Friuli Cup ante Udinese
Desde el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, este sábado 8 de agosto se llevará a cabo el partido entre Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese por la Friuli Venezia Giulia Cup. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 14:00 horas; en México comenzó a las 13:00 horas; en Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay a las 15:00 horas; en Argentina, Brasil y Uruguay a las 16:00 horas; en España a las 21:00 horas. Los canales de transmisión también fueron según el país. El partido podrá seguirse principalmente por Barça TV y TV3, según la disponibilidad de la señal. Ojo, no recomendamos recurrir a páginas o señales piratas para ver el encuentro.
Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.