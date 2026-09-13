Desde el Estadio Ciudad de Valencia, este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por , correspondiente a la jornada 5. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 9:15 a.m.; en México comenzará a las 8:15 a.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 11:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Perú, el encuentro se podrá ver por DIRECTV y DGO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC