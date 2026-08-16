Desde el Veltins Arena, este domingo 16 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 10:00 horas; en México comenzará a las 9:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:00 horas; en España a las 17:00 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En esta ocasión, el partido podrá seguirse por Real Madrid TV y mediante RM Play, la plataforma oficial del conjunto español. Ojo, las páginas que ofrecen señales piratas no son recomendables.

Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)
Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC