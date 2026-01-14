Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Partido gratis, Real Madrid vs. Albacete EN VIVO vía América TV, Win Sports y Movistar Deportes
Real Madrid vs. Albacete se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / HD / STREAMING) por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, a disputarse en el Estadio Carlos Belmonte este miércoles 14 de enero desde las 15:00 horas (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas en Argentina y seis horas más en España). ¿Qué canales transmiten este compromiso en Latinoamérica, ya que DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos? En Perú, América TV (América tvGO y Canal 4) lo pasarán por señal abierta y su servicio de streaming, mientras que Movistar Deportes tiene los derechos para la señal cerrada de Movistar TV y de paga por Movistar TV App. En Ecuador, por su parte, el choque se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y mediante Win Sports en suelo colombiano. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV.
Real Madrid vs. Albacete se enfrentan por la Copa del Rey. (Video: Real Madrid) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.