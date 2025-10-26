¡Partidazo! vs. se enfrentan por la fecha 10 de 2025/26. Este duelo está pactado para el domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol español deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencia en la web de Depor.

