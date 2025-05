Este domingo 11 de mayo en España, Real Madrid vs. Barcelona se verán las caras por LaLiga 2024-25, en una nueva edición del clásico español, uno de los más esperados alrededor del mundo entero. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 9:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 11:15 a.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 8:15 a.m. en México; a las 10:15 a.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 4:15 p.m. en España. En cuanto a la transmisión para territorio latinoamericano, esta estará disponible en ESPN y Disney Plus; a su vez, Movistar Plus cuentan con los derechos televisivos para España. ¡Será un partidazo en el Estadio Olímpico Lluís Companys!

Barcelona y Real Madrid chocan por la fecha 35 de LaLiga. (Video: ESPN)