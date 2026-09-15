Desde el Estadio Martínez Valero, este martes 15 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 6 de . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 2:30 p.m.; en México comenzará a la 1:30 p.m.; en Chile y Venezuela a las 3:30 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:30 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Sudamérica, el encuentro se podrá seguir por DIRECTV, DSports y DGO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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