¡Se viene un partidazo! vs. se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por la fecha 14 de , este domingo 30 de noviembre. ¿Cuál es el horario de la programación? Las acciones iniciarán desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, canal disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, además de su versión de streaming de Disney Plus; en España está disponible en Movistar LaLiga y DAZN. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs Girona por LaLiga | VIDEO: Girona
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

