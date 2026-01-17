vs. Levante chocarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) desde el estadio Santiago Bernabéu, este sábado 17 de enero, en el marco de la fecha 20 de , desde las 8:00 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo podrás seguir por DSports (DIRECTV y DGO); si estás en España, por Movistar LaLiga. No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Real Madrid vs. Levante por LaLiga | VIDEO: REEF
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

