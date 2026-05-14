Este jueves 14 de mayo desde las 14:30 horas (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DIRECTV en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Real Madrid vs. Real Oviedo se enfrentan por LaLiga. (Video: Real madrid)
Real Madrid vs. Real Oviedo se enfrentan por LaLiga. (Video: Real madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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