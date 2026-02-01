Conoce toda la información necesaria. vs. chocan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Santiago Bernabéu, este domingo 1 de febrero, en el marco de la fecha 22 de , desde las 8:00 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo puedes seguir por ESPN (Disney Plus); si estás en España, por Movistar LaLiga. No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Real Madrid vs. Rayo por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Rayo por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS