Desde el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 18 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por , correspondiente a la jornada 9. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 16:00 horas; y en España, a las 21:00 horas. Los canales de transmisión dependerán del país. El partido se podrá seguir por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus Premium, según la disponibilidad del servicio en cada territorio. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Real Madrid vs. Sevilla chocan por la fecha 9 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Sevilla chocan por la fecha 9 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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