Desde el Estadio de Mestalla, vs. jugaron por , en el duelo válido por la trigésima primera jornada. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en DSports, canal que pudiste ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 7 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC