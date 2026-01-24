Conoce toda la información necesaria. vs. chocarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) desde el Estadio de la Campana, este sábado 24 de enero, en el marco de la fecha 21 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo podrás seguir por ESPN (Disney Plus); si estás en España, por Movistar LaLiga. No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Partido gratis, Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por LaLiga
Partido gratis, Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por LaLiga

TAGS RELACIONADOS