Desde el Estadio Santiago Bernabéu, este sábado 10 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 8 de . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 2:00 p.m.; en México comenzará a la 1:00 p.m.; en Chile y Venezuela a las 3:00 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Sudamérica, el encuentro se podrá seguir por DIRECTV, DSports y DGO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @realmadrid)
Real Madrid vs. Villarreal: transmisión de DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @realmadrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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