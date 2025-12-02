Partido gratis, Real Madrid vs Athletic Club: mira hoy ESPN, DIRECTV y Movistar LaLiga
Vive la transmisión de este partidazo. vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 19 de . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú). En España se ve por Movistar LaLiga y DAZN. Recuerda no verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

